Кисмерешкина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Полищук (Кисмерешкина) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Кисмерешкин Юрий Павлович
Рождение ребёнка
1983
Отец ребёнка: Кисмерешкин Юрий Павлович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно