Кисмерешкина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисмерешкина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисмерешкин Юрий Павлович

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Полищук (Кисмерешкина) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Кисмерешкин Юрий Павлович

Рождение ребёнка
1983

Сын: Кисмерешкин Олег Юрьевич

Отец ребёнка: Кисмерешкин Юрий Павлович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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