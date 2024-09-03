Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буканов Василий Семенович
Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Буканова) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Антонова (Буканова) Александра Семёновна
Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1911
Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович
Рождение ребёнка
19.11.1915
Сын: Буканов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно