Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Василий Семенович

Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буканова) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Антонова (Буканова) Александра Семёновна

Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Буканов Иван Семёнович

Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович

Рождение ребёнка
19.11.1915

Сын: Буканов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Буканов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.