Кондакова Семенова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондаков Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Кондаков Анатолий Михайлович
Рождение ребёнка
03.06.1980
Дочь: Григорьева Кондакова Ольга Анатольевна/Евгеньевна
Отец ребёнка: Евгений
Смерть
Неизвестно