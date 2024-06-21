Кондакова Семенова Наталья Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондакова Семенова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Александр Тимофеевич

Мать: Семенова Бадаева Антонина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондаков Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Кондаков Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
03.06.1980

Дочь: Григорьева Кондакова Ольга Анатольевна/Евгеньевна

Отец ребёнка: Евгений

Смерть
Неизвестно

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