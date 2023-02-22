Тарасов Антон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблеева Алия Айратовна
Рождение ребёнка
21.08.2014
Дочь: Тарасова Полина Антоновна
Мать ребёнка: Аблеева Алия Айратовна
Рождение ребёнка
27.07.2018
Дочь: Тарасова Алена Антоновна
Мать ребёнка: Аблеева Алия Айратовна