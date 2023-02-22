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Тарасов Антон Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблеева Алия Айратовна

Рождение ребёнка
21.08.2014

Дочь: Тарасова Полина Антоновна

Мать ребёнка: Аблеева Алия Айратовна

Рождение ребёнка
27.07.2018

Дочь: Тарасова Алена Антоновна

Мать ребёнка: Аблеева Алия Айратовна

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