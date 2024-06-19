Постников Прокопий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Постников Фёдор Прокопьевич
Мать ребёнка: Постникова Акилина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Постникова Ксения Прокопьевна
Мать ребёнка: Постникова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Постников Ефимий Прокопьевич
Мать ребёнка: Постникова Акилина Егоровна