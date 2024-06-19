Постников Прокопий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Прокопий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Постников Фёдор Прокопьевич

Мать ребёнка: Постникова Акилина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Постникова Акилина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Постникова Ксения Прокопьевна

Мать ребёнка: Постникова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Постников Ефимий Прокопьевич

Мать ребёнка: Постникова Акилина Егоровна

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