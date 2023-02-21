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Аида Рустамовна
Аида Рустамовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.1987
Пол
Женский
Отец
Рустам
Мать
Кашапова Ильфира Ахтямовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1987
Отец:
Рустам
Мать:
Кашапова Ильфира Ахтямовна
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