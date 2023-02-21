Аида Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аида Рустамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1987

Отец: Рустам

Мать: Кашапова Ильфира Ахтямовна

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