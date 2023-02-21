Спрыгина Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.04.1937
Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Спрыгин Валерий Федорович
Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спрыгин Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суботина Альбина Федоровна
Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно