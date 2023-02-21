Спрыгина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спрыгина Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Спрыгин Леонид Федорович

Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Спрыгин Валерий Федорович

Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спрыгин Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суботина Альбина Федоровна

Отец ребёнка: Спрыгин Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спрыгин Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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