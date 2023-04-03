(Рыбасова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбасов Яков
Мать: (Касымова) Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Барабанщикова) Екатерина
Отец ребёнка: Барабанщиков Иван
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Барабанщиков Пётр
Отец ребёнка: Барабанщиков Иван
Рождение ребёнка
Около 1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барабанщиков Иван
Смерть
Неизвестно
в 28 лет