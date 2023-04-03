(Рыбасова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбасова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Около 1920 г.р.
Около 1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбасов Яков

Мать: (Касымова) Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Барабанщикова) Екатерина

Отец ребёнка: Барабанщиков Иван

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Барабанщиков Пётр

Отец ребёнка: Барабанщиков Иван

Рождение ребёнка
Около 1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барабанщиков Иван

Смерть
Неизвестно
в 28 лет

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