Емельянов Петр 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянов Петр

Место рождения

Борисовка, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Емельян Иванов

Мать: Марфа Ермилова

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Федор

Мать ребёнка: Емельянова Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Жена

Рождение ребёнка
12.04.1880

Сын: Емельянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Жена

Борисовка, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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