Емельянов Петр
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Емельян Иванов
Мать: Марфа Ермилова
Мотавка, Семеновский уезд, Контауровская волость
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Федор
Мать ребёнка: Емельянова Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Емельянова Жена
Рождение ребёнка
12.04.1880
Мать ребёнка: Емельянова Жена
Смерть
Неизвестно