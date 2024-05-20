Траньков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.2015
Сын: Траньков Михаил Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.08.2017
Сын: Траньков Денис Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности