(Семенова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семенова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Николаева Феоктиста Васильевна

Отец ребёнка: Семёнов Василий

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Богородицкая Александра

Отец ребёнка: Семёнов Василий

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
После 1889

Дочь: Червякова Антонина

Отец ребёнка: Семёнов Василий

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
После 1901
Россия, Уфимская губерния
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