(Семенова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Николаева Феоктиста Васильевна
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Богородицкая Александра
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Рождение ребёнка
После 1889
Дочь: Червякова Антонина
Отец ребёнка: Семёнов Василий
Смерть
После 1901
Россия, Уфимская губерния