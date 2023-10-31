Иевлева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1694
Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов
Бракосочетание
До 1694
Муж: Иевлев Семен Иванов
Рождение ребёнка
1702
Сын: Иевлев Сидор Семенов
Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Иевлева Гликерия Семенова
Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иевлева Минодора Семенова
Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иевлева Пелагия Семенова
Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно