Иевлева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИевлева Дарья

Иевлева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Иевлев Андрей Семенов

Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1694

Муж: Иевлев Семен Иванов

Рождение ребёнка
1702

Сын: Иевлев Сидор Семенов

Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1706

Дочь: Иевлева Гликерия Семенова

Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Иевлев Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иевлева Минодора Семенова

Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иевлева Пелагия Семенова

Отец ребёнка: Иевлев Семен Иванов

Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Алекино, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close