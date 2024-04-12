Евдокия Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Митрофанова

Евдокия Митрофанова

Место рождения

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1817

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Митрофан Григорьевич

Мать: Авдотья Яковлева

Лазавка, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Мелания Евстратова

Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зиновия Евстратова

Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна Евстратова

Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров

Рождение ребёнка
1780

Сын: Горчаков Алексей Евстратов

Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров

Рождение ребёнка
Между 1789 и 1791

Сын: Горчаков Григорий Евстратович

Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Горчаков Лазарь Евстратович

Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров

Смерть
После 1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close