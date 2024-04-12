Евдокия Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Митрофан Григорьевич
Мать: Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Мелания Евстратова
Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зиновия Евстратова
Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна Евстратова
Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров
Рождение ребёнка
1780
Сын: Горчаков Алексей Евстратов
Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров
Рождение ребёнка
Между 1789 и 1791
Сын: Горчаков Григорий Евстратович
Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров
Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1793
Сын: Горчаков Лазарь Евстратович
Отец ребёнка: Горчаков Евстрат (Калистрат) Петров
Смерть
После 1817