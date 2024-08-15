Ломтев Александр Юрьевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1972
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2012