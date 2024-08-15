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Ломтев Александр Юрьевич

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

02.08.1972

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
2012

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