Подвойский Федор
Место рожденияЩедрин, Россия
Дата рождения24.06.1892
Дата смерти09.03.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1892
Отец: Подвойский Игнат
Бракосочетание
15.10.1921
Рождение ребёнка
23.08.1922
Дочь: Нехлебова (Подвойская) Маргарита
Мать ребёнка: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна
Рождение ребёнка
06.01.1926
Дочь: Мазуревская (Подвойская) Анна (Ася)
Мать ребёнка: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна
Рождение ребёнка
08.03.1929
Дочь: Мицук (Подвойская) Галина
Мать ребёнка: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна
Смерть
09.03.1972
Челябинск, Челябинский, Челябинская область