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Подвойский Федор

Место рождения

Щедрин, Россия

Дата рождения

24.06.1892

Дата смерти

09.03.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1892

Отец: Подвойский Игнат

Мать: Подвойская (Шевцова) Анна

Бракосочетание
15.10.1921

Жена: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Рождение ребёнка
23.08.1922

Дочь: Нехлебова (Подвойская) Маргарита

Мать ребёнка: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Рождение ребёнка
06.01.1926

Дочь: Мазуревская (Подвойская) Анна (Ася)

Мать ребёнка: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Рождение ребёнка
08.03.1929

Дочь: Мицук (Подвойская) Галина

Мать ребёнка: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Смерть
09.03.1972
Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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