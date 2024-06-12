Менгилева Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1961
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.11.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Чайковский, Чайковский, Пермский край