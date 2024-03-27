Сафина Сайдя
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Максут
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафина) Таухидя
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Мухаммед
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафина) Афия
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Хусяин
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Рождение ребёнка
25.02.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Рождение ребёнка
25.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сафин Абдулбари
Смерть
Неизвестно