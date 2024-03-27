Сафина Сайдя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафина Сайдя

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Галлям

Мать: Феруза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Максут

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафина) Таухидя

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Мухаммед

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафина) Афия

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Хусяин

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Рождение ребёнка
25.02.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Рождение ребёнка
25.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафин Абдулбари

Смерть
Неизвестно

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