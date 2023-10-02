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Лялин Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1927

Дата смерти

?.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927

Отец: Лялин Василий Федорович

Мать: Городилова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Лялина Галина Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лялина Галина Филиппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лялин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лялина Галина Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина Галина Филиппова

Смерть
?.11.1980
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