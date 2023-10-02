Лялин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1927
Дата смерти?.11.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1927
Отец: Лялин Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лялина Галина Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лялина Галина Филиппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лялин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лялина Галина Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лялина Галина Филиппова
Смерть
?.11.1980