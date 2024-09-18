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Белоус Терентий

Место рождения

Остаповка, Полтавська область

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Остаповка, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов Иван Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Маринец (Белоусова) Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

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