Белоус Терентий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов Иван Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Белоусов (Белоусов) Яков Терентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Маринец (Белоусова) Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: не указана