Харитонова Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Завьялова (Харитонова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно