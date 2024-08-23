Харитонова Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Завьялова (Харитонова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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