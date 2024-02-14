Кукин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

04.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Кукин Матвей

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Кукин Василий Матвеевич рядовой Дата рождения __.__.1922 Место рождения Тамбовская обл., Избердеевский р-н, с. Песковатка Дата и место призыва __.06.1941 Избердеевский РВК, Тамбовская обл., Избердеевс... Показать все
Смерть
04.11.1942

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