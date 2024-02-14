Кукин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти04.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Кукин Матвей
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Кукин Василий Матвеевич рядовой Дата рождения __.__.1922 Место рождения Тамбовская обл., Избердеевский р-н, с. Песковатка Дата и место призыва __.06.1941 Избердеевский РВК, Тамбовская обл., Избердеевс... Показать все
Смерть
04.11.1942