Бокова Васса Дементиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.11.1984 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1886
Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
08.08.1891
Дочь: Бокова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович
Крестная: дочь родителям Бокова Анна
Рождение ребёнка
28.03.1894
Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1984 ст.
От водянки в 42 года