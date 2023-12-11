Бокова Васса Дементиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Васса Дементиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.11.1984 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1886

Сын: Боков Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович

Рождение ребёнка
08.08.1891

Дочь: Бокова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович

Крестная: дочь родителям Бокова Анна
Рождение ребёнка
28.03.1894

Сын: Боков Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Боков Тимофей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боков Тимофей Никифорович

Смерть
10.11.1984 ст.
От водянки в 42 года
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