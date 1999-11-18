Егорова Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1927
Дата смерти18.11.1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927
Отец: Семёнов Василий
Мать: Семёнова Степанида
Рождение ребёнка
16.09.1951
Дочь: Егорова Галина Александровна
Отец ребёнка: Егоров Александр Константинович
Рождение ребёнка
01.06.1953
Сын: Егоров Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Константинович
Смерть
18.11.1999