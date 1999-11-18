Егорова Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1927

Дата смерти

18.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927

Отец: Семёнов Василий

Мать: Семёнова Степанида

Рождение ребёнка
16.09.1951

Дочь: Егорова Галина Александровна

Отец ребёнка: Егоров Александр Константинович

Рождение ребёнка
01.06.1953

Сын: Егоров Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Константинович

Смерть
18.11.1999
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