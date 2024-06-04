Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безрукавый Виталий
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Криворучко (Подушкина) Ангелина Юрьевна
Отец ребёнка: Подушкин Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1993
Дочь: (Безрукавая) Елена Витальевна
Отец ребёнка: Безрукавый Виталий
Рождение ребёнка
1998
Сын: Безрукавый Иван Витальевич
Отец ребёнка: Безрукавый Виталий