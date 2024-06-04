Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукавая (Бакулина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Бакулин Владимир Егорович

Мать: Бакулина (Пепеляева) Екатерина Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подушкин Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безрукавый Виталий

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Криворучко (Подушкина) Ангелина Юрьевна

Отец ребёнка: Подушкин Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1993

Дочь: (Безрукавая) Елена Витальевна

Отец ребёнка: Безрукавый Виталий

Рождение ребёнка
1998

Сын: Безрукавый Иван Витальевич

Отец ребёнка: Безрукавый Виталий

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