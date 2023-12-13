Анохин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Мать ребёнка: не указана
Владимировка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792
Сын: Анохин Осип Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Анохин Корней Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Анохин Яков Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно