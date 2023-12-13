Анохин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнохин Иван

Анохин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Анохин Василий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Владимировка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Анохин Осип Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Анохин Корней Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Анохин Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.