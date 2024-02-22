Долотов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долотова) Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долотова) Валя Дмитриевна
Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долотова) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно