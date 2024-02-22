Долотов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долотов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долотова) Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долотов Коля Дмитриевич

Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долотова) Валя Дмитриевна

Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долотова) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долотова (Ильюшина) Ольга Ильинична

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