Калмыкова Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761 ст.
Дочь: Калмыкова Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1768 ст.
Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1773 ст.
Дочь: Калмыкова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Калмыкова Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич
Смерть
Неизвестно