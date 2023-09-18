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Калмыкова Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыков Гаврила Яковлевич

Рождение ребёнка
1761 ст.

Дочь: Калмыкова Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1768 ст.

Сын: Калмыков Лев Гаврилович

Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Дочь: Калмыкова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Калмыкова Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Калмыков Гаврила Яковлевич

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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