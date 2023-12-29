Селивонова (Гузей) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Гузей) Мария Федоровна

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
18.01.1912 ст.

Муж: Селивонов Иван Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
15.11.1912 ст.

Дочь: (Селивонова) Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Селивонов Иван Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.09.1914 ст.

Сын: Селивонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Селивонов Иван Терентьевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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