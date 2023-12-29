Селивонова (Гузей) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
15.11.1912 ст.
Дочь: (Селивонова) Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Селивонов Иван Терентьевич
Рождение ребёнка
06.09.1914 ст.
Сын: Селивонов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Селивонов Иван Терентьевич
Смерть
Неизвестно