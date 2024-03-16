Гусарев Александр Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1959
Отец: Гусарев Серафим Васильевич
Мать: Резцова Лилия Петровна
Рождение ребёнка
22.07.1982
Сын: Гусарев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Боронина Людмила Викторовна
Рождение ребёнка
23.01.1999
Дочь: Гусарева Юлия Александровна
Мать ребёнка: Боронина Людмила Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно