Гусарев Александр Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарев Александр Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1959

Отец: Гусарев Серафим Васильевич

Мать: Резцова Лилия Петровна

Рождение ребёнка
22.07.1982

Сын: Гусарев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Боронина Людмила Викторовна

Рождение ребёнка
23.01.1999

Дочь: Гусарева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Боронина Людмила Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боронина Людмила Викторовна

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