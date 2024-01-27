Баталова Макрина Христафоровна
Место рождения
Дата рождения01.08.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Баталова Матильда Федоровна
Отец ребёнка: Баталов Федор
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Баталов Федор
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Баталов Федор
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Баталова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Баталов Федор
Рождение ребёнка
14.03.1897
Дочь: Баталова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Баталов Федор
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Баталова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Баталов Федор
Смерть
Неизвестно