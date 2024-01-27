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Баталова Макрина Христафоровна

Место рождения

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

01.08.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Баталова Матильда Федоровна

Отец ребёнка: Баталов Федор

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1888

Сын: Баталов Максим Федорович

Отец ребёнка: Баталов Федор

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Баталов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Баталов Федор

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Баталова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Баталов Федор

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.03.1897

Дочь: Баталова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Баталов Федор

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Баталова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Баталов Федор

Верещагино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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