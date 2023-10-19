Павлов Авдей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Авдей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1690

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1673

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1690
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