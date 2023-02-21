Карпов Тимофей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
12.03.1900
Мать ребёнка: Карпова Харитина Максимовна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Военная служба
1900 ст.
На 1900 год - запасный рядовой.
Место жительства
1900 ст.
Село Березовка Тамбовского уезда Тамбовской губернии. Надо иметь в виду, что Березовок несколько.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно