Карпов Тимофей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Тимофей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1900

Сын: Карпов Алексей Тимофевич

Мать ребёнка: Карпова Харитина Максимовна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебска Тамбовской губернии.
Военная служба
1900 ст.
На 1900 год - запасный рядовой.
Место жительства
1900 ст.
Село Березовка Тамбовского уезда Тамбовской губернии. Надо иметь в виду, что Березовок несколько.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Харитина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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