Тихонов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1892 г.р.
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Место
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Рождение
01.02.1867

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1892

Сын: Тихонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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