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Хайруллина Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1983

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1983

Отец: Горячев Александр

Мать: Горячева Виктория Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайрулин Айдар

Рождение ребёнка
16.06.2005

Дочь: Кузнецова Полина Артёмовна

Отец ребёнка: Кузнецов Артём

Рождение ребёнка
06.09.2014

Дочь: Хайруллина Малика Айдаровна

Отец ребёнка: Хайрулин Айдар

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