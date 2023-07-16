Хайруллина Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1983
Отец: Горячев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайрулин Айдар
Рождение ребёнка
16.06.2005
Дочь: Кузнецова Полина Артёмовна
Отец ребёнка: Кузнецов Артём
Рождение ребёнка
06.09.2014
Дочь: Хайруллина Малика Айдаровна
Отец ребёнка: Хайрулин Айдар