Рожицын Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1984
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984
Отец: Рожицын Александр Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна