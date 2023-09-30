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Рожицын Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Рожицын Александр Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рожицына (Муравьева ) (Муравьева) Оксана Михайловна

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