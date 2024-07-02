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Перемежко-Галич Александр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
17.06.1849

Сын: Перемежко-Галич Сергей Александрович

Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Рашевская (Перемежко-Галич) Варвара Александровна

Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Перемежко-Галич Мария Александровна

Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
?.06.1863

Сын: Перемежко-Галич Александр Александрович

Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Боле (Перемежко-Галич) Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
13.12.1868

Сын: Перемежко-Галич Владимир Александрович

Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна

Смерть
1878

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