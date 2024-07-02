Перемежко-Галич Александр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1849
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Перемежко-Галич Мария Александровна
Мать ребёнка: Перемежко-Галич (Прибыткова) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
?.06.1863
Рождение ребёнка
1865
Рождение ребёнка
13.12.1868
Смерть
1878