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Засорин Андрей Андреевич

Место рождения

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1874 по 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1874 по 1875

Отец: Засорин Андрей

Мать: не указана

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
19.04.1896 ст.

Жена: Рябинина Ксения Антониева

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
МК Воскресенской церкви погоста Листвинского ГАВО Ф.590 оп.13 д.35
Рождение ребёнка
17.12.1897 ст.

Сын: Засорин Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Рябинина Ксения Антониева

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
МК Воскресенской церкви Листвинского погоста ГАВО Ф.590 Оп.13 д.35 Восприемник Евдокия Иоанновна Засорина
Рождение ребёнка
10.08.1899

Сын: Засорин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Рябинина Ксения Антониева

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
МК Воскресенской церкви погоста Листвинского ГАВО Ф.590 оп.13 д.35 с.122 Свидетельство о рождении выдано 26.10.1948(45?) Восприемники д. Ларинской крестьянский сын Иоанн Андреев Засорин и крестьянска... Показать все
Место жительства
1899
Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
10.07.1901 ст.

Сын: Засорин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Рябинина Ксения Антониева

Ларинская, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Восприемники Погоста Листвинского псаломщик Василий Иоаннов Благодатов и д. Большой Артёмовки крестьянская девица Евфимия Никитина Киселёва МК Воскресенской церкви Листвинского погоста ГАВО Ф.590 Оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.

Сын: Засорин Аким Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Емелианова

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Единоверческая Николаевская церковь с. Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии. ГАВО Ф.590 Оп.25 Д.3 Л.245 об., 246
Место жительства
1902
Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Засорин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Засорина Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засорина Ксения Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Засорина Ксения Емелианова

Смерть
Неизвестно
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