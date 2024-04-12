Засорин Андрей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияС 1874 по 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
С 1874 по 1875
Отец: Засорин Андрей
Бракосочетание
19.04.1896 ст.
МК Воскресенской церкви погоста Листвинского ГАВО Ф.590 оп.13 д.35
Рождение ребёнка
17.12.1897 ст.
Сын: Засорин Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Рябинина Ксения Антониева
МК Воскресенской церкви Листвинского погоста ГАВО Ф.590 Оп.13 д.35 Восприемник Евдокия Иоанновна Засорина
Рождение ребёнка
10.08.1899
Сын: Засорин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Рябинина Ксения Антониева
МК Воскресенской церкви погоста Листвинского ГАВО Ф.590 оп.13 д.35 с.122 Свидетельство о рождении выдано 26.10.1948(45?) Восприемники д. Ларинской крестьянский сын Иоанн Андреев Засорин и крестьянска... Показать все
Место жительства
1899
Рождение ребёнка
10.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Рябинина Ксения Антониева
Восприемники Погоста Листвинского псаломщик Василий Иоаннов Благодатов и д. Большой Артёмовки крестьянская девица Евфимия Никитина Киселёва МК Воскресенской церкви Листвинского погоста ГАВО Ф.590 Оп. ... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1902 ст.
Мать ребёнка: Засорина Ксения Емелианова
Единоверческая Николаевская церковь с. Дубасово Судогодского уезда Владимирской губернии. ГАВО Ф.590 Оп.25 Д.3 Л.245 об., 246
Место жительства
1902
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Засорина Ксения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно