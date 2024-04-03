Зверева Аксиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Николай Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Матрона Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Михаил Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Федр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Иван Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Зверева Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Зверев Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно