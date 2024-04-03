Зверева Аксиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Аксиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Николай Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Матрона Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Михаил Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Федр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Иван Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Зверева Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Зверев Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

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