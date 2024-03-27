Мурзагулова (Нигматуллина) Гульюза
Место рожденияд.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
д.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно