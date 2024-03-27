Мурзагулова (Нигматуллина) Гульюза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулова (Нигматуллина) Гульюза

Место рождения

д.Абдулово Куюргазинский район БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1913 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д.Абдулово Куюргазинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзагулов Дильмухамет Бикмухаметович

Смерть
Неизвестно
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