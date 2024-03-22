Николаева (Синёва) Елизавета Анатольевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1963
Рождение ребёнка
11.04.1983
Дочь: Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Николаев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.1984
Дочь: Брейнинг Оксана Борисовна
Отец ребёнка: Николаев Борис Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1988
Дочь: Указова Олеся Борисовна
Отец ребёнка: Николаев Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно