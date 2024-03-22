Николаева (Синёва) Елизавета Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Синёва) Елизавета Анатольевна

Место рождения

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1963

Отец: Синёв Анатолий Пантелеймонович

Мать: Синёва Ольга Моисеевна

Старое Янашево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
11.04.1983

Дочь: Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Николаев Борис Николаевич

Новое Булаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.05.1984

Дочь: Брейнинг Оксана Борисовна

Отец ребёнка: Николаев Борис Николаевич

Новое Булаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.03.1988

Дочь: Указова Олеся Борисовна

Отец ребёнка: Николаев Борис Николаевич

Новое Булаево, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Борис Николаевич

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