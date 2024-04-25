Тофан Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тофан Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Тофан Иван Павлович

Мать: Тофан (Склизская) Татьяна Аврамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тофан Галинаа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тофан Галинаа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тофан Галинаа

Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2001

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