Тофан Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тофан Галинаа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тофан Галинаа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тофан Галинаа
Подовинное, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
2001