Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Золотухин Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотухин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1979

Сын: Золотухин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Золотухин Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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