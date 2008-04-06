Осипук (Вертеховская) Станислава Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипук (Вертеховская) Станислава Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1939

Дата смерти

06.04.2008

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1939

Отец: Вертеховский Николай Александрович

Мать: Вертеховская Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1965

Сын: Осипук Александр Владимирович

Отец ребёнка: Осипук Владимир

Рождение ребёнка
02.11.1970

Дочь: Кляйн Инна Владимировна

Отец ребёнка: Осипук Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипук Владимир

Смерть
06.04.2008
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