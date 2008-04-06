Осипук (Вертеховская) Станислава Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1939
Дата смерти06.04.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1939
Рождение ребёнка
31.01.1965
Сын: Осипук Александр Владимирович
Отец ребёнка: Осипук Владимир
Рождение ребёнка
02.11.1970
Дочь: Кляйн Инна Владимировна
Отец ребёнка: Осипук Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипук Владимир
Смерть
06.04.2008