Даниелян Саркис Сагомонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниелян Саркис Сагомонович

Даниелян Саркис Сагомонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниелян Согомон Сарксисович

Мать: Даниелян Венера Арутюновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниелян Арина Саркисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниелян Арсен Саркисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close