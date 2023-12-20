Виноградов Андрей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Виноградов Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виноградова Надежда
Рождение ребёнка
1918
Сын: Виноградов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова Надежда
Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Виноградова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Виноградова Надежда
Рождение ребёнка
1926
Сын: Виноградов Иван Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова Надежда
Рождение ребёнка
1929
Сын: Виноградов Ал----ей Андреевич
Мать ребёнка: Виноградова Надежда
Смерть
Неизвестно