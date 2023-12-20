Виноградов Андрей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Андрей Тимофеевич

Виноградов Андрей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Виноградов Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Надежда

Рождение ребёнка
1918

Сын: Виноградов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова Надежда

Корякино, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Виноградова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Виноградова Надежда

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виноградов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова Надежда

Рождение ребёнка
1929

Сын: Виноградов Ал----ей Андреевич

Мать ребёнка: Виноградова Надежда

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.