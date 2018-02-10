Хозяинов Фёдор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хозяинов Фёдор Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2018

Отец: Хозяинов Алексей Владимирович

Мать: Хозяинова Наталия Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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