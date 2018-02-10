Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Хозяинов Фёдор Алексеевич
Хозяинов Фёдор Алексеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
10.02.2018
Пол
Мужской
Отец
Хозяинов Алексей Владимирович
1983 г.р.
Мать
Хозяинова (Карасева) Наталия Владимировна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.2018
Отец:
Хозяинов Алексей Владимирович
Мать:
Хозяинова Наталия Владимировна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия