Турлаков Чингис Гуржапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1996
Рождение ребёнка
16.03.2010
Сын: Турлаков ЭЛБЭГ Чингисович
Мать ребёнка: Турлакова Елена Лубсановна
Рождение ребёнка
05.11.2011
Сын: Турлаков Эрдэм Чингисович
Мать ребёнка: Турлакова Елена Лубсановна
Рождение ребёнка
29.01.2018
Дочь: Турлакова Эржэна Чингисовна
Мать ребёнка: Турлакова Елена Лубсановна