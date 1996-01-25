Турлаков Чингис Гуржапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турлаков Чингис Гуржапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1996

Отец: Балданов Ринчин-Нима Хубисхалович

Мать: Турлакова Баярма Гуржаповна

Рождение ребёнка
16.03.2010

Сын: Турлаков ЭЛБЭГ Чингисович

Мать ребёнка: Турлакова Елена Лубсановна

Рождение ребёнка
05.11.2011

Сын: Турлаков Эрдэм Чингисович

Мать ребёнка: Турлакова Елена Лубсановна

Рождение ребёнка
29.01.2018

Дочь: Турлакова Эржэна Чингисовна

Мать ребёнка: Турлакова Елена Лубсановна

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