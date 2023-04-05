Повало-Швейковская (Булычева) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.12.1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аргамакова Александра Александровна
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Повало-Швейковская Варвара Александровна
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1836
Дочь: Неглер Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Штанге Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1870