Повало-Швейковская (Булычева) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повало-Швейковская (Булычева) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.12.1870

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аргамакова Александра Александровна

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Повало-Швейковский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Повало-Швейковская Варвара Александровна

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1836

Дочь: Неглер Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Штанге Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Повало-Швейковский Александр Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.1870
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