Андреева Анна Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Андреев Иоанн
Рождение ребёнка
1890
Сын: Андреев Павел
Рождение ребёнка
1893
Сын: Андреев Дормидонт
Рождение ребёнка
1894
Сын: Андреев Анатолий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Андреев Василий
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж, овдовела и жила в Соболихе, в доме с семьей Фёдора Григорьева Орешкова