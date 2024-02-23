Андреева Анна Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Анна Косьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Андреев Иоанн

Отец ребёнка: не указан

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Андреев Павел

Отец ребёнка: не указан

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Андреев Дормидонт

Отец ребёнка: не указан

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Андреев Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Андреев Василий

Отец ребёнка: не указан

Соболиха, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж, овдовела и жила в Соболихе, в доме с семьей Фёдора Григорьева Орешкова
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