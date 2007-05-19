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Погребан Александра Руслановна
Погребан Александра Руслановна
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Древо
Место рождения
Григориополь
, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Дата рождения
19.05.2007
Пол
Женский
Отец
Погребан Руслан Федорович
1983 г.р.
Мать
Погребан Кристина Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.2007
Отец:
Погребан Руслан Федорович
Мать:
Погребан Кристина Александровна
Григориополь
, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
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